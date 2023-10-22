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Германия

Сегодня, 20:24

«Аугсбург» разгромил «Хайденхайм», проигрывая 0:2 по ходу встречи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аугсбург» на выезде одержал волевую победу над «Хайденхаймом» в матче 8-го тура немецкой бундеслиги — 5:2.

Гости пропустили дважды за 2 минуты в первом тайме — на 17-й минуте счет открыл Тим Кляйндинст, а сразу после него отличился Ян-Никлас Бесте.

Разгромную победу «Аугсбургу» принесли голы Филиппа Тица (29-я минута), Мадса Педерсена (41-я) Эрмедина Демировича (42-я), Феликса Удуохая (64-я) и Эльвиса Реджчебая, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

«Аугсбург» с 8 очками вышел на десятое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (7 очков) опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
22 окт, 18:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
2:5
Аугсбург

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Аугсбург
0
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