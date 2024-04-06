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Германия

Сегодня, 18:27

«Бавария» сенсационно проиграла новичку бундеслиги «Хайденхайму», ведя со счетом 2:0

Руслан Минаев
«Хайденхайм» — «Бавария».
Фото AFP
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«Бавария» на выезде проиграла «Хайденхайму» в матче 28-го тура бундеслиги — 2:3.

У мюнхенцев голы забивали Харри Кейн и Серж Гнабри. У новичков бундеслиги отметились Кевин Зесса и Тим Кляйндинст (дубль).

Хозяева уступали со счетом 0:2, но сумели забить три гола во втором тайме.

«Бавария» с 60 очками остается на втором месте в таблице чемпионата Германии. Отставание от «Байера» составляет 16 очков. «Хайденхайм» с 33 очками — на 10-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
3:2
Бавария

«Майнц» дома разгромил «Дармштадт» — 4:0. Голы забивали Андреас Ханче-Ольсен, Брайан Груда и Ли Дже Сун (дубль).

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
4:0
Дармштадт

«Кельн» в добавленное время вырвал победу в домашнем матче с «Бохумом» — 2:1. У гостей на 53-й минуте гол забил Феликс Пасслак, у хозяев в добавленное время отличились Штеффен Тиггес и Лука Вальдшмидт.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
2:1
Бохум
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Дармштадт
ФК Кельн
ФК Майнц
4
31
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