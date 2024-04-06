«Бавария» сенсационно проиграла новичку бундеслиги «Хайденхайму», ведя со счетом 2:0

«Бавария» на выезде проиграла «Хайденхайму» в матче 28-го тура бундеслиги — 2:3.

У мюнхенцев голы забивали Харри Кейн и Серж Гнабри. У новичков бундеслиги отметились Кевин Зесса и Тим Кляйндинст (дубль).

Хозяева уступали со счетом 0:2, но сумели забить три гола во втором тайме.

«Бавария» с 60 очками остается на втором месте в таблице чемпионата Германии. Отставание от «Байера» составляет 16 очков. «Хайденхайм» с 33 очками — на 10-й строчке.

«Майнц» дома разгромил «Дармштадт» — 4:0. Голы забивали Андреас Ханче-Ольсен, Брайан Груда и Ли Дже Сун (дубль).

«Кельн» в добавленное время вырвал победу в домашнем матче с «Бохумом» — 2:1. У гостей на 53-й минуте гол забил Феликс Пасслак, у хозяев в добавленное время отличились Штеффен Тиггес и Лука Вальдшмидт.