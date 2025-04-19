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Сегодня, 18:30

«Бавария» разгромила «Хайденхайм» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Хайденхайм» — «Бавария».
Фото Reuters
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«Бавария» в гостях переиграла «Хайденхайм» в матче 30-го тура немецкой бундеслиги — 4:0.

По голу у мюнхенцев забили Харри Кейн (13-я минута), Конрад Лаймер (19-я), Кингсли Коман (36-я) и Йозуа Киммих (56-я).

«Бавария» (72 очка) продолжает лидировать в бундеслиге. Команда Венсана Компани опережает «Байер» на 9 очков, но у леверкузенцев есть игра в запасе.

«Хайденхайм» (22) потерпел третье поражение подряд и остается 16-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:4
Бавария

В параллельных матчах «Майнц» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), «Лейпциг» — с «Хольштайном» (1:1), «Вердер» обыграл «Бохум» (1:0), а «Фрайбург» одержал победу над «Хоффенхаймом» (3:2).

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:2
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Хольштайн
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:2
Хоффенхайм
Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
Хольштайн Киль
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