«Бавария» разгромила «Хайденхайм» в бундеслиге

«Бавария» в гостях переиграла «Хайденхайм» в матче 30-го тура немецкой бундеслиги — 4:0.

По голу у мюнхенцев забили Харри Кейн (13-я минута), Конрад Лаймер (19-я), Кингсли Коман (36-я) и Йозуа Киммих (56-я).

«Бавария» (72 очка) продолжает лидировать в бундеслиге. Команда Венсана Компани опережает «Байер» на 9 очков, но у леверкузенцев есть игра в запасе.

«Хайденхайм» (22) потерпел третье поражение подряд и остается 16-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.

19 апреля, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)

В параллельных матчах «Майнц» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), «Лейпциг» — с «Хольштайном» (1:1), «Вердер» обыграл «Бохум» (1:0), а «Фрайбург» одержал победу над «Хоффенхаймом» (3:2).

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.

19 апреля, 16:30. Mewa Arena (Майнц)

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.

19 апреля, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.

19 апреля, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)