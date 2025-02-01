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Сегодня, 19:27

«Боруссия» обыграла «Хайденхайм» и прервала 4-матчевую серию без побед в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Хайденхайм» — «Боруссия» Д.
Фото Reuters
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Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Хайденхайм» в матче 20-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Победу дортмундцам принесли голы Серу Гирасси (33-я минута) и Максимилиана Байера (63-я). Единственный мяч хозяев на 64-й минуте забил Матиас Хонзак.

«Боруссия» провела последний матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Майка Тулльберга. На следующей неделе к работе главным тренером приступит Нико Ковач.

Дортмундцы прервали 4-матчевую серию без побед в бундеслиге. С 29 очками команда поднялась на десятое место. «Хайденхайм» (14) идет 16-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
01 февр, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:2
Боруссия Д

В параллельных матчах «Штутгарт» уступил гладбахской «Боруссии» (1:2), а «Санкт-Паули» и «Аугсбург» сыграли вничью (1:1).

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
01 февр, 17:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
1:2
Боруссия М
Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
01 февр, 17:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
1:1
Аугсбург

Футбол
ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Санкт-Паули
ФК Штутгарт
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