«Лейпциг» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге

«Лейпциг» на выезде победил «Хайденхайм» в матче 30-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Победу гостям принесли голы Беньямина Шешко (42-я минута) и Лои Опенда (85-я). Единственный гол хозяев на 69-й минуте забил Никола Доведан.

«Лейпциг» (59 очков) занимает четвертое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (34) остается десятым в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Вольфсбург» обыграл «Бохум» (1:0), «Кельн» уступил «Дармштадту» (0:2), а «Хоффенхайм» в концовке вырвал победу над гладбахской «Боруссией» — 4:3.