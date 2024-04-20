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Сегодня, 18:31

«Лейпциг» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лейпциг» на выезде победил «Хайденхайм» в матче 30-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Победу гостям принесли голы Беньямина Шешко (42-я минута) и Лои Опенда (85-я). Единственный гол хозяев на 69-й минуте забил Никола Доведан.

«Лейпциг» (59 очков) занимает четвертое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (34) остается десятым в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:2
РБ Лейпциг

В параллельных матчах «Вольфсбург» обыграл «Бохум» (1:0), «Кельн» уступил «Дармштадту» (0:2), а «Хоффенхайм» в концовке вырвал победу над гладбахской «Боруссией» — 4:3.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
0:2
Дармштадт
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
4:3
Боруссия М

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Дармштадт
ФК Кельн
ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
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