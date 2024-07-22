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Ули Хенесс: «Роналду или Месси? Марадона!»

Виктория Кравченко
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Член совета директоров «Баварии» Ули Хенесс не смог выбрать между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Роналду или Месси? Марадона!» — приводит слова Хенеса журналист Максимилиан Кох в соцсетях.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года из-за хронической сердечной недостаточности. В связи с этим в Аргентине был объявлен трехдневный национальный траур. Марадона — чемпион мира 1986 года, а также обладатель девяти трофеев в составе «Боки Хуниорс», «Барселоны» и «Наполи». На момент смерти аргентинцу было 60 лет.

Диего Марадона
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Ули Хенесс
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