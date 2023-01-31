Хенесс недоволен игрой «Баварии» после возобновления бундеслиги

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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс недоволен игрой команды после возобновления бундеслиги.
«Я разочарован игрой команды в первых трех матчах года. С учетом целей, которых мы стремимся достичь, я ожидаю значительного улучшения», — приводит слова Хенесса Sky Sports.
В первых трех матчах 2023 года «Бавария» сыграла вничью — с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом» (счет во всех играх — 1:1).
Команда Юлиана Нагельсманна продолжает лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии — 37 очков. «Унион», который находится на втором месте, отстает от мюнхенцев всего на одно очко.
Следующий матч в бундеслиге «Бавария» проведет против «Вольфсбурга» 5 февраля.
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