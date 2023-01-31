0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 13:36

Хенесс недоволен игрой «Баварии» после возобновления бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс недоволен игрой команды после возобновления бундеслиги.

«Я разочарован игрой команды в первых трех матчах года. С учетом целей, которых мы стремимся достичь, я ожидаю значительного улучшения», — приводит слова Хенесса Sky Sports.

В первых трех матчах 2023 года «Бавария» сыграла вничью — с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом» (счет во всех играх — 1:1).

Команда Юлиана Нагельсманна продолжает лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии — 37 очков. «Унион», который находится на втором месте, отстает от мюнхенцев всего на одно очко.

Следующий матч в бундеслиге «Бавария» проведет против «Вольфсбурга» 5 февраля.

Источник: Sky Sports

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Ули Хенесс
ФК Бавария
Обсудить
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут
Nour News: Иран может поменять позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке
В Узбекистане участники протестных акций в Нукусе получили до 16 лет тюрьмы
ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Бавария» надеется, что Нойер сможет вернуться в строй к началу предсезонной подготовки