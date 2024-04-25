Хенесс поддерживает назначение Рангника на пост главного тренера «Баварии»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступает за назначение Ральфа Рангника новым главным тренером команды, сообщает Bild.

По информации источника, раньше Хенесс считал 65-летнего немца «врагом «Баварии», но сейчас изменил мнение и поддерживает его назначение.

Ранее сообщалось, что Рангник может стать новым главным тренером мюнхенцев летом. Позже специалист, который сейчас возглавляет сборную Австрии, подтвердил факт переговоров с «Баварией».

В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.