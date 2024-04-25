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Германия

Сегодня, 17:07

Хенесс поддерживает назначение Рангника на пост главного тренера «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступает за назначение Ральфа Рангника новым главным тренером команды, сообщает Bild.

По информации источника, раньше Хенесс считал 65-летнего немца «врагом «Баварии», но сейчас изменил мнение и поддерживает его назначение.

Ранее сообщалось, что Рангник может стать новым главным тренером мюнхенцев летом. Позже специалист, который сейчас возглавляет сборную Австрии, подтвердил факт переговоров с «Баварией».

В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.

Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
Ральф Рангник
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