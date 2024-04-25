Хенесс поддерживает назначение Рангника на пост главного тренера «Баварии»

Сегодня, 17:07
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступает за назначение Ральфа Рангника новым главным тренером команды, сообщает Bild.
По информации источника, раньше Хенесс считал 65-летнего немца «врагом «Баварии», но сейчас изменил мнение и поддерживает его назначение.
Ранее сообщалось, что Рангник может стать новым главным тренером мюнхенцев летом. Позже специалист, который сейчас возглавляет сборную Австрии, подтвердил факт переговоров с «Баварией».
В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.