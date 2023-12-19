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Сегодня, 13:38

Хенесс — о возможном возвращении Крооса в сборную: «Не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о возможном возвращении полузащитника «Реала» Тони Крооса в сборную Германии.

«Это был бы сигнал «Титаника». Тони Кроос — исключительный футболист, но я не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол», — приводит слова Хенесса Marca.

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщил, что 33-летний полузащитник может вернуться в сборную перед Евро-2024, который пройдет в Германии.

Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии после Евро-2020 летом 2021 года. На его счету 17 голов в 106 матчах за национальную команду.

Тони Кроос
Ули Хенесс
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
ФК Реал
Чемпионат Европы по футболу
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