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Сегодня, 07:14

Хенесс раскритиковал ФИФА и УЕФА за календарь матчей в новом сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Член совета директоров «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал плотный график клубного чемпионата мира 2025 года.

«У «Реала» те же заботы, что и у нас: в какой-то момент все кончится. То, что планируют некоторые чиновники УЕФА и ФИФА, — это безумие. Спорт становится хуже, игроки получают больше травм», — приводит слова Хенесса журналист Максимилиан Кох в Twitter.

В 2025 году клубный чемпионат мира пройджет в обновленном формате. В турнире впервые примут участие 32 клуба, представляющие 6 конфедераций: УЕФА (12 команд), АФК (4), КАФ (4), КОНКАКАФ (4), КОНМЕБОЛ (6), ОФК (1), еще одно место будет отдано команде из страны-хозяйки турнира (США).

Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
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