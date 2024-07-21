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Хенесс — о будущем Дэвиса в «Баварии»: «Он не получит больше денег»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Альфонсо Дэвис.
Фото Reuters
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о переговорах с защитником мюнхенцев Альфонсо Дэвисом по новому контракту.

«Мы очень четко сказали ему, что мы позволим истечь его контракту, если он не продлит его. Он не получит больше денег», — приводит слова Хенесса AS.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за мюнхенцев 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть голевых передач. Действующий контракт 23-летнего канадца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что в переходе Дэвиса заинтересован «Реал».

Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
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