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Германия

30 сентября 2018, 21:10

Хет-трик Финнбогасона помог "Аугсбургу" обыграть "Фрайбург"

Евгений Петров
Корреспондент
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"Аугсбург" обыграл "Фрайбург" (4:1) в матче шестого тура чемпионата Германии. Хет-трик в составе хозяев сделал исландский форвард Альфред Финнбогасон.

Еще один гол в активе бразильца Каиуби. У "Фрайбурга" единственный мяч был забит в результате автогола Жонатана Шмида.

"Аугсбург" набрал восемь очков и занимает восьмое место в чемпионате. У "Фрайбурга" семь очков и 13-е место. В следующем туре "Фрайбург" примет "Байер", а "Аугсбург" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией".

Чемпионат Германии

Бундеслига  

6-й тур

"Аугсбург" - "Фрайбург" - 4:1 (2:0)

Голы: Каиуби, 19 (1:0). Финнбогасон, 34 (2:0). Шмид, 49 - в свои ворота (2:1). Финнбогасон, 68 - с пенальти (3:1). Финнбогасон, 83 (4:1).

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер (Гетце, 85), Каиуби, Шмид, Грегорич (Ку Джа Чхоль, 70), Хедира, Финнбогасон, Рихтер (Хан, 75).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Линхарт (Гондорф, 46), Кох, Терраццино (Вальдшмидт, 46), Франц, Хефлер, Шоллои, Нидерлехнер (Кляйндинст, 76).

Предупреждение: Хефлер, 41.

Судья: Кампка.

30 сентября. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

Все о чемпионате Германии – здесь.

Турнирная таблица чемпионата.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 19:00. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
4:1
Фрайбург

 

Источник: http://sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/
Альфред Финнбогасон
ФК Аугсбург
ФК Фрайбург
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