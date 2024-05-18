«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в заключительном туре сезона

«Бавария» на выезде уступила «Хоффенхайму» в матче 34-го тура бундеслиги — 2:4.

Мюнхенцы вели в счете до 6-й минуты — у гостей отличились Матис Тель и Альфонсо Девис. Затем «Бавария» пропустила четыре мяча. Один мяч отыграл Максимилиан Байер и еще три гола в ворота гостей забил Андрей Крамарич.

«Бавария» с 72 очками завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» набрал 46 очков и занял седьмое место.

В другом матче дня «Вердер» разгромил «Бохум» со счетом 4:1, а «Штутгарт» одержал победу над «Боруссией» (Менхенгладбах), забив четыре безответных мяча.