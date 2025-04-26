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«Хоффенхайм» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Хоффенхайм» и «Боруссия» проведут матч в 31-м туре бундеслиги 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия» проведут матч в 31-м туре бундеслиги в субботу, 26 апреля. Матч на «Вирзоль-Рейн-Неккар-арене» в Зинсхайме (Германия) начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Хоффенхайм» — «Боруссия» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
26 апреля, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Боруссия Д

В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 16.25, за пять минут до стартового свистка.

«Хоффенхайм» после поражения «Фрайбургу» (2:3) в предыдущем туре шел в бундеслиге-2024/25 на 15-м месте с 30 очками. Дортмундская «Боруссия» набрала 45 очков и занимала седьмое место в чемпионате, в предыдущее воскресенье «шмели» уступили «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3).

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Хоффенхайм
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