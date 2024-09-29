«Вердер» отыгрался со счета 0:3 и победил «Хоффенхайм» в бундеслиге

«Вердер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 4:3.

Гости с разгромным счетом уступали уже к 12-й минуте. Дубль у хозяев оформил Мариус Бюльтер (5-я и 8-я минута). Еще один мяч забил Адам Гложек (12-я).

На 18-й минуте «Хоффенхайм» остался в меньшинстве, красную карточку получил Стенли Нсоки. После этого «Вердер» сумел отыграться и вырвать победу благодаря хет-трику Йенса Стаге (26-я, 39-я и 49-я), а также голу Хулиана Малатини (21-я).

«Вердер» (8 очков) поднялся на десятое место в бундеслиге. «Хоффенхайм» (3) идет 16-м в турнирной таблице.