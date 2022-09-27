Холанн уговаривает Беллингема перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн провел беседу со своим бывшим партнером по дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом на тему возможного перехода английского футболиста в «Манчестер Сити», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Помимо «горожан», интерес к 19-летнему полузащитнику также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Однако сам футболист намерен отказаться от предложений клубов АПЛ, чтобы перейти в мадридский «Реал».

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.

В этом сезоне англичанин выступил в 10 матчах за «Боруссию» во всех турнирах и забил 3 гола. Ранее он отказался продлевать контракт с командой.