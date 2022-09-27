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Германия

27 сентября, 21:17

Холанн уговаривает Беллингема перейти в «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото AFP

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн провел беседу со своим бывшим партнером по дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом на тему возможного перехода английского футболиста в «Манчестер Сити», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Помимо «горожан», интерес к 19-летнему полузащитнику также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Однако сам футболист намерен отказаться от предложений клубов АПЛ, чтобы перейти в мадридский «Реал».

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.

В этом сезоне англичанин выступил в 10 матчах за «Боруссию» во всех турнирах и забил 3 гола. Ранее он отказался продлевать контракт с командой.

Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
Джуд Беллингем
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