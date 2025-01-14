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«Хольштайн» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Хольштайн» и «Боруссия» сыграют в чемпионате Германии 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Хольштайн» и «Боруссия» сыграют в 17-м туре чемпионата Германии во вторник, 14 января. Матч пройдет на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 20.25, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Хольштайн» — «Боруссия» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
14 янв, 20:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
Боруссия Д

«Хольштайн» после 16 туров набрал 8 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Боруссия» с 25 очками шла восьмой.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Хольштайн Киль
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