«Хольштайн» и «Боруссия» сыграют в чемпионате Германии 14 января

«Хольштайн» и «Боруссия» сыграют в 17-м туре чемпионата Германии во вторник, 14 января. Матч пройдет на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 20.25, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Хольштайн» — «Боруссия» можно отслеживать в нашем матч-центре.

«Хольштайн» после 16 туров набрал 8 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Боруссия» с 25 очками шла восьмой.