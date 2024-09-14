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Сегодня, 21:22

Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хольштайн Киль» в бундеслиге

«Бавария» обыграла «Хольштайн».
Фото AFP
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«Бавария» крупно победила в гостях «Хольштайн Киль» в матче 3-го тура немецкой бундеслиги — 6:1.

У мюнхенцев отличились Джамал Мусиала, Гарри Кейн (хет-трик) и Майкл Олисе. У «Хольштайна» единственный гол забил Армин Гигович. Еще один мяч на счету полузащитника хозяев Николая Ремберга, отправившего снаряд в собственные ворота.

«Бавария» набрала девять очков и возглавила таблицу чемпионата Германии. «Хольштайн» идет на последней, 19-й строчке, с нулем баллов.

В следующем матче первенства «Бавария» сыграет на выезде с «Вердером», а «Хольштайн» встретится в гостях с «Бохумом». Оба противостояния состоятся 21 сентября.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 19:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
1:6
Бавария

Источник: Турнирная таблица бундеслиги
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария

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