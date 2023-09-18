Хуммельс может завершить карьеру в конце сезона

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс задумывается о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает Bild.

Контракт 34-летнего немца с «Боруссией» истекает летом следующего года. Люди из окружения защитника сообщают, что он может уйти из футбола после окончания контракта.

Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2019 года. Ранее он уже играл за дортмундцев с 2008 по 2016 годы. Кроме того, он выступал за «Баварию».

В текущем сезоне защитник провел 4 матча, в которых отличился двумя забитыми мячами.