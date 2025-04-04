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4 апреля, 18:45

Хуммельс объявил о завершении карьеры в конце сезона

Руслан Минаев
Матс Хуммельс.
Фото Reuters
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Защитник «Ромы» Матс Хуммельс объявил, что завершит карьеру в конце сезона-2024/25. Об этом футболист рассказал в соцсети.

36-летний немец является воспитанником «Баварии». Помимо мюнхенцев и римлян он играл в дортмундской «Боруссии».

Хуммельс является пятикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка и пятикратным обладателем Суперкубка страны. В составе «Боруссии» он дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Со сборной Германии Хуммельс становился чемпионом мира в 2014-м, а также дважды бронзовым призером чемпионата Европы — в 2012-м и 2016-м. За национальную команду защитник провел 78 матчей и забил 5 голов.

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Матс Хуммельс
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