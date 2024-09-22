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Игроки «Баварии» недовольны Компани, несмотря на успешный старт сезона

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Футболисты мюнхенской «Баварии» недовольны некоторыми действиями главного тренера команды Венсана Компани, сообщает Goal.

По данным источника, игроки не воодушевлены тем, что бельгиец может объявить стартовый состав на ближайший матч, направив смс-сообщение по телефону. При этом футболисты не понимают подход Компани к ротации состава.

Компани стал главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. После четырех туров нового сезона чемпионата Германии мюнхенцы возглавляют таблицу с 12 очками.

В следующем матче «Бавария» примет «Байер» 28 сентября.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария

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