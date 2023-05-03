Игроки «Баварии» недовольны поведение Мане и его игровыми качествами

«Бавария» ищет клуб, который готов купить нападающего Садио Мане.

Как сообщает Bild, игроки немецкого клуба недовольны 31-летним игроком после того, как он ударил Лероя Сане по лицу. Инцидент, случившийся в раздевалке после 0:3 от «Манчестер Сити», шокировал футболистов «Баварии», так как Мане ударил Сане без особых причин.

Кроме того, игроки «Баварии» удивлены футбольными недостатками сенегальского игрока — например, нехваткой техники. Среди футболистов клуба Мане общается только с Буной Сарром, с которым они вместе играют за сборную Сенегала.

Также информируется, что «Бавария» была бы рада включить сенегальца в обмен на форварда «Наполи» Виктора Осимхена, но такую сделку невозможно осуществить, так как в Мюнхене Мане получает как минимум 10 миллионов евро в год чистыми. «Наполи» не может столько платить. Если «Бавария» получит запрос по Мане, то будет готова к переговорам.

Мане выступает за «Баварию» с лета 2022 года. Он провел 35 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.