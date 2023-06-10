Гюндоган — о последнем туре бундеслиги: «Это самый захватывающий чемпионский бой за 10 лет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о последнем туре бундеслиги в прошедшем сезоне.

32-летний хавбек выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2011 по 2016 год.

«Такую развязку вряд ли можно превзойти по драматургии. Хотя я знаю несколько подобных матчей в последний игровой день, когда бывает очень трудно выиграть матч, однако зрители выходят победителями от этого. Настоящий огонь! Я думаю, что это был самый захватывающий чемпионский бой в немецком футболе за последнее десятилетие. В конце концов, это было захватывающе до самого конца, в этот раз к Пасхе еще ничего не было решено», — приводит слова Гюндогана Sport1.

Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцом» в матче 34-го тура бундеслиги — 2:2. В параллельном матче «Бавария» на выезде обыграла «Кельн» — 2:1.

«Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 71 очко за 34 матча. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.