Иско получил предложение от немецкого «Униона»

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Бывший полузащитник «Реала» и «Севильи» Иско может продолжить карьеру в Германии. 30-летний испанец получил предложение от немецкого «Униона», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.
21 декабря испанец ранее расторг контракт с «Севильей», хотя перешел в клуб в августе.
Иско провел за «Севилью» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.
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