Иско согласовал условия контракт с «Унионом»

Полузащитник Иско продолжит карьеру в немецком «Унионе», сообщает журналист Флориан Плеттеберг.

30-летний испанец подпишет контракт с командой из Берлина до лета 2024 года с опцией продления еще на сезон. 31 января он пройдет медобследование, после чего сможет официально заключить договор с новым клубом.

В данный момент Иско является свободным агентом. 21 декабря 2022 года футболист расторг контракт с «Севильей», за которую выступал с августа прошлого года.

Он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.