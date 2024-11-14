Источник: Алонсо сообщил нескольким игрокам «Байера» об уходе из клуба

Испанский специалист Хаби Алонсо покинет пост главного тренера «Байера» в конце этого сезона, сообщает Eurosport.

По информации источника, 42-летний тренер уже уведомил нескольких игроков команды о своем решении. Вместе с ним из клуба также уйдет защитник Алехандро Гримальдо.

Отмечается, что с большей вероятностью Алонсо возглавит «Реал», который сейчас тренирует итальянец Карло Анчелотти. Но не исключено, что он может оказаться в «Баварии».

Ранее появилась информация о том, что «Реал» в последние несколько месяцев ведет переговоры с окружением Алонсо. Руководство клуба недовольно результатами команды, и в ближайшее время может отправить в отставку Анчелотти. Ряд звезд «Реала» включая Килиана Мбаппе также выступили за увольнение итальянца.