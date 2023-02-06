Источник: «Барселона» договорилась о бесплатном переходе НДики летом

Сегодня, 15:45
Защитник «Айнтрахта» Эван Обите НДика летом 2023 года на правах свободного агента станет игроком «Барселоны», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, каталонская команда уже согласовала контракт с футболистом.
Ндика выступает за «Айнтрахт» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний француз провел за немецкий клуб 27 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.