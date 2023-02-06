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Германия

Сегодня, 15:45

Источник: «Барселона» договорилась о бесплатном переходе НДики летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Айнтрахта» Эван Обите НДика летом 2023 года на правах свободного агента станет игроком «Барселоны», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, каталонская команда уже согласовала контракт с футболистом.

Ндика выступает за «Айнтрахт» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний француз провел за немецкий клуб 27 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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