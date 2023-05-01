Источник: Фарке хочет видеть Сперцяна в менхенгладбахской «Боруссии»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке заинтересован в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, утверждает «РБ Спорт».

Фарке знаком со Сперцяном по работе в российской команде. Немецкий тренер возглавил «Краснодар» в январе 2022 года, но уже в марте покинул клуб, не проведя ни одной официальной игры. Летом прошлого года Фарке стал главным тренером менхенгладбахской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Сперцян провел за «быков» 33 матча во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего армянина в 9 миллионов евро.