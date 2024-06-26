Источник: Гирасси перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Шмели» заплатят 17,5 миллионов евро отступных за 28-летнего гвинейца, прописанные в его контракте.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с осени 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с дортмундской командой рассчитан до конца июня 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гирасси в 40 миллионов евро.