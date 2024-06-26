Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:02

Источник: Гирасси перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Шмели» заплатят 17,5 миллионов евро отступных за 28-летнего гвинейца, прописанные в его контракте.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с осени 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с дортмундской командой рассчитан до конца июня 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гирасси в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Штутгарт
1
0
Читайте также
Фарм-клуб «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым выиграл плей-офф АХЛ
Австрия вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе
Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Коми
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Байер» подписал 16-летнего Натали из «Барселоны»