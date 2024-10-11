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Источник: Клопп будет получать в «Ред Булл» 10-12 миллионов евро в год

Руслан Минаев
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Немецкий тренер Юрген Клопп будет получать 10-12 миллионов евро в год на посту руководителя по футболу в «Ред Булл», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, специалист пока не рассматривает возвращение к тренерской работе. Одним из возможных вариантов для него остается должность главного тренера сборной Германии.

Юрген Клопп. Клопп возвращается в футбол. Будет рулить в «Ред Булле»

Ранее сообщалось, что Клопп будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других команд франшизы. 57-летний немец приступит к работе 1 января 2025 года.

Юрген Клопп

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