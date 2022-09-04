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Германия

4 сентября, 13:34

Источник: «Лейпциг» может уволить Тедеско из-за неудачного начала сезона

Мария Гусева
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Руководство «Лейпцига» недовольно результатами начала сезона команды и может отправить главного тренера Доменико Тедеско в отставку, сообщает Fussball Transfers.

По данным источника, руководство ставит перед командой серьезные задачи, особенно после того, как в летнее трансферное окно было потрачено много денег на подписание Тимо Вернера и Давида Раума.

После пяти матчей чемпионата Германии «быки» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. В последнем матче команда проиграла «Айнтрахту» (0:4).

Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. с 2019 по 2021 год наставник занимал пост главного тренера «Спартака» .

ФК Лейпциг
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