Источник: «Лейпциг» может уволить Тедеско из-за неудачного начала сезона

4 сентября, 13:34
Руководство «Лейпцига» недовольно результатами начала сезона команды и может отправить главного тренера Доменико Тедеско в отставку, сообщает Fussball Transfers.
По данным источника, руководство ставит перед командой серьезные задачи, особенно после того, как в летнее трансферное окно было потрачено много денег на подписание Тимо Вернера и Давида Раума.
После пяти матчей чемпионата Германии «быки» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. В последнем матче команда проиграла «Айнтрахту» (0:4).
Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. с 2019 по 2021 год наставник занимал пост главного тренера «Спартака» .