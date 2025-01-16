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Сегодня, 22:43

Источник: Мармуш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Сергей Ярошенко
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«Манчестер Сити» достиг соглашения с «Айнтрахтом» по переходу нападающего Омара Мармуша, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб подписал с египетским футболистом контракт, рассчитанный на пять лет.

В этом сезоне на счету 25-летнего Мармуша 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость египтянина в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» требует от «Сити» за нападающего фиксированную выплату в размере 80 миллионов евро.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Сити
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