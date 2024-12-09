Источник: Нойер продлит контракт с «Баварией» до 2026 года

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер близок к продлению контракта с мюнхенским клубом, сообщает Bulinews со ссылкой на Kicker.

По информации источника, 38-летний голкипер подпишет новое соглашение сроком до 2026 года (нынешнее рассчитано до 30 июня 2025-го). Отмечается, что об этом будет объявлено до конца года, сторонам осталось согласовать только мелкие детали.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он 11 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне голкипер провел 19 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, пропустив 13 голов и 12 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Ранее сообщалось, что Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра.