Источник: Вирц продлил контракт с «Байером» до 2027 года

«Байер» продлил соглашение с полузащитником команды Флорианом Вирцем, сообщает издание Kicker.

По информации источника, новый контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца 2027 года, а его годовая зарплата составит около 20 миллионов евро. Прежнее соглашение игрока с клубом действовало до 2026 года.

Вирц выступает за «Байер» с 2020 года. В составе леверкузенского клуба он провел 176 матчей, забил 52 гола и отдал 55 результативных передач во всех турнирах. Вирц является чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.