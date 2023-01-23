Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 13:37

Кафанов: «Луневу пора перейти в менее именитый клуб, где он сможет применить то, чему научился»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер Андрей Лунев не стал первым номером в «Байере».

«Выиграть конкуренцию у Градецки — капитана команды, которому прощаются очень грубые ошибки, — практически невозможно, — цитирует «РБ Спорт» Кафанова. — Андрею дают шанс, только если Градецки недоступен из-за болезни или травмы. В «Байере» Лунев вырос как вратарь, и теперь он хочет играть. Наверное, Андрею пришло время перейти в менее именитый клуб, где он сможет применить все то, чему научился. К нему пришло понимание, что он уже многое может, Андрей почувствовал это».

Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» в июле 2021 года. Всего за немецкий клуб 31-летний россиянин провел три матча, в которых пропустил четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
Футбол
ФК Байер
Виталий Кафанов
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Загитовой обыграла команду Валиевой на Кубке Первого канала
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья
В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова
В Германии оценили русские шутки о Шольце
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Бавария» не планирует покупать Хаверца в январе

Кафанов не считает переход Лунева в «Байер» ошибкой