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Германия

Сегодня, 19:30

Кафанов заявил, что Лунев прибавил в мастерстве в «Байере» и ему хочется играть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о карьере Андрея Лунева в немецком «Байере».

«Андрею очень хочется играть. Конечно, очень трудно на протяжении полутора лет сидеть на скамейке запасных и ждать своего шанса. Здесь тяжело сделать правильный выбор, и только Андрей может принять решение, продолжать ждать шанса в «Байере» или попробовать перейти в менее именитый клуб, где у него будет больше возможности стать первым номером. За счет тренировочного процесса Андрей, несомненно, прибавил в мастерстве, потому что тренируется с игроками очень высокого уровня. Остальное, наверное, только время покажет», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

31-летний россиянин перешел в «Байер» из «Зенита» в июле 2021 года. Всего за немецкий клуб он провел три матча, в которых пропустил четыре мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-lunev-pribavil-v-masterstve-v-bajere-emu-ochen-hochetsya-igrat/
Андрей Лунев
Футбол
ФК Байер
Виталий Кафанов
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