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Германия

30 апреля, 23:55

Кан заявил, что он будет в «Баварии» и в следующем году

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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

«Мы крайне критически будем оценивать каждого, все проанализируем. Мы не считаем, что все у нас прекрасно сейчас. Но сейчас я на 100 процентов сосредоточен на футболе. Разумеется, я все еще буду здесь в следующем году. Один мудрый тренер однажды сказал: «Каждый, кто приходит в «Баварию», должен осознавать, на что подписался». Разговоров вокруг клуба всегда много, это привычно. Но я сосредоточен на чемпионстве», — приводит слова Кана Bayern & Germany.

Руководство «Баварии» проведет встречу с главным тренером Томасом Тухелем 22 мая. На встрече также будет обсуждаться дальнейшая судьба в клубе генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича. Руководство команды недовольно выступлениями в текущем сезоне после смены тренера.

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