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Канселу — о назначении Тухеля в «Баварию»: «Надеюсь, что он выиграет для меня финал Лиги чемпионов»

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Защитник «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал вероятное назначение Томаса Тухеля вместо Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера мюнхенцев.

«Узнал только сейчас, что не увижу Нагельсманна, когда вернусь в Мюнхен. Он хотел, чтобы я попал в «Баварию», хочу поблагодарить его за это. Что касается Тухеля, он заставил меня проиграть финал Лиги чемпионов, поэтому я надеюсь, что он выиграет его для меня в этом году!» — цитирует Канселу журналист Фабрицио Романо.

В 2021 году «Челси» под руководством Тухеля обыграл в финале ЛЧ «Манчестер Сити» (1:0), за который выступал Канселу. Португалец перебрался в «Баварию» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов мюнхенцы в четвертьфинале сыграют с «Манчестер Сити».

Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн
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