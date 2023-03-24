Сегодня, 10:31
Защитник «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал вероятное назначение Томаса Тухеля вместо Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера мюнхенцев.
«Узнал только сейчас, что не увижу Нагельсманна, когда вернусь в Мюнхен. Он хотел, чтобы я попал в «Баварию», хочу поблагодарить его за это. Что касается Тухеля, он заставил меня проиграть финал Лиги чемпионов, поэтому я надеюсь, что он выиграет его для меня в этом году!» — цитирует Канселу журналист Фабрицио Романо.
В 2021 году «Челси» под руководством Тухеля обыграл в финале ЛЧ «Манчестер Сити» (1:0), за который выступал Канселу. Португалец перебрался в «Баварию» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов мюнхенцы в четвертьфинале сыграют с «Манчестер Сити».