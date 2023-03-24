Канселу — о назначении Тухеля в «Баварию»: «Надеюсь, что он выиграет для меня финал Лиги чемпионов»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал вероятное назначение Томаса Тухеля вместо Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера мюнхенцев.

«Узнал только сейчас, что не увижу Нагельсманна, когда вернусь в Мюнхен. Он хотел, чтобы я попал в «Баварию», хочу поблагодарить его за это. Что касается Тухеля, он заставил меня проиграть финал Лиги чемпионов, поэтому я надеюсь, что он выиграет его для меня в этом году!» — цитирует Канселу журналист Фабрицио Романо.

В 2021 году «Челси» под руководством Тухеля обыграл в финале ЛЧ «Манчестер Сити» (1:0), за который выступал Канселу. Португалец перебрался в «Баварию» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов мюнхенцы в четвертьфинале сыграют с «Манчестер Сити».