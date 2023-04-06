Канселу: «Мой самый большой кумир — Роналдиньо»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу рассказал, кто для него является кумиром в футболе.

«Мой самый большой кумир на футбольном поле — Роналдиньо. Из-за того, как он радуется игре, его харизмы. Для меня он был талантливейшим из всех футболистов. Я не видел игры Диего Марадоны и Пеле, не видел и Марко ван Бастена с Йоханом Круиффом. Непринужденность, безмерное счастье, ум и смелость Роналдиньо, магия на поле и веселье, которое он дарил зрителям, это было уникально. Именно поэтому мой герой — Роналдиньо», — приводит слова Канселу официальный сайт «Баварии».

Канселу выступает за «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити» с правом выкупа за 70 миллионов евро.