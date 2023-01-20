Капитан «Боруссии» Ройс может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением капитана дортмундской «Боруссии» Марк Ройса, сообщает инсайдер Кристиан Фальк.
Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уже встретился с представителем 33-летнего немца — стороны провели обсуждение детали вероятного сотрудничества.
У Ройса летом истекает срок действия контракта со «шмелями». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Футболист в сезоне-2022/23 провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Напомним, Ройс всю клубную карьеру провел в Германии, а за «шмелей» выступает с 2012-го.
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