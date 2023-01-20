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Германия

Сегодня, 20:06

Капитан «Боруссии» Ройс может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Марко Ройс.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением капитана дортмундской «Боруссии» Марк Ройса, сообщает инсайдер Кристиан Фальк.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уже встретился с представителем 33-летнего немца — стороны провели обсуждение детали вероятного сотрудничества.

У Ройса летом истекает срок действия контракта со «шмелями». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Футболист в сезоне-2022/23 провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, Ройс всю клубную карьеру провел в Германии, а за «шмелей» выступает с 2012-го.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Марко Ройс
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
1
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