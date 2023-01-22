Капитан «Боруссии» Ройс попросил агента начать поиски нового клуба

Нападающий Марко Ройс может покинуть дортмундскую «Боруссию», утверждает Sport1.

33-летний футболист недоволен тем, что немецкий клуб активно вел переговоры о новом контракте с 18-летним Юссуфа Мукоко, а ему продления не предложил.

Ройс, чей контракт с дортмундцами истекает предстоящим летом, впервые попросил своего представителя поискать новый клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже встретился с представителем 33-летнего немца — стороны провели обсуждение детали вероятного сотрудничества.

Футболист в сезоне-2022/23 провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.