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Германия

Сегодня, 09:25

Капитан «Лейпцига» Орбан выбыл на долгий срок

Виктория Кравченко
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Капитан «Лейпцига» Вилли Орбан из-за травмы выбыл на долгий срок, сообщается на официальном сайте команды.

Защитник сборной Венгрии травмировал колено в товарищеском матче с Чехией (1:1). Из-за этого повреждения Орбан выбыл на десять недель. Таким образом, он может пропустить все матчи групповой стадии Лиги чемпионов.

30-летний защитник провел в нынешнем сезоне чемпионата Германии три матча.

Сборная Венгрии по футболу
ФК Лейпциг
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 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
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 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
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 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
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 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
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 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
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 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
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 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
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 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
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 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
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Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
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Бохум – Айнтрахт Ф
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