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Капитан «Жироны» Гарсия согласовал контракт с «Байером» — Фабрицио Романо

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Капитан «Жироны» Алеш Гарсия в ближайшее время станет игроком леверкузенского «Байера», утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Клубы достигли устной договоренности. В ближайшее время 26-летний центральный полузащитник подпишет контракт с действующими чемпионами Германии за 18 миллионов евро. Ожидается, что игрок пройдет медицинское обследование на этой неделе.

Гарсия выступает за «Жирону» с лета 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек сыграл в 40 матчах испанской команды во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость Гарсии оценивается в 25 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
ФК Байер
ФК Жирона
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