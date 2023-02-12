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Германия

Сегодня, 13:50

Карим Хаггуи: «Мне нравится русский менталитет»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной Туниса и ряда немецких клубов Карим Хаггуи рассказал, что думает об игравших в Германии российских форвардах Дмитрии Булыкине и Павле Погребняке.

«Да, я играл и с Булыкиным, и против него. Сильный парень с хорошим характером. Мне вообще нравится русский менталитет. Русские — всегда честные и прямые люди. Булыкин играл большого сильного нападающего. Мы не играли долго вместе, но воспоминания о нем хорошие.

А с Погребняком я не играл, он позже пришел в «Штутгарт». Но против него играл, когда он в «Зените» был. Он хорош, но в Германии он играл в другой футбол, не такой как в «Зените». В Санкт-Петербурге мы победили 1-0, но в Леверкузене проиграли 1-4, но было приятно познакомиться с ним. У них тогда была дримтим с Данни, Аршавиным», — приводит Sport24 слова Хаггуи.

Тунисский футболист выступал за «Байер» с 2006 по 2009 год. В 2007-ом в немецкий клуб пришел россиянин Булыкин, который провел в «Байере» один год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-khaggui-mne-nravyatsya-russkiye-futbolisty-ikh-mentalitet-kak-oni-igrayut
Дмитрий Булыкин
Павел Погребняк
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