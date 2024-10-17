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Румменигге: «Не знаю, продлит ли «Бавария» контракт с Нойером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с голкипером команды Мануэлем Нойером.

«Не знаю, продлим ли мы его. Но все в клубе знают, насколько Нойер важен для «Баварии». Это почти удивительно, как он теперь вернулся к стилю футбола Пепа Гвардиолы», — цитирует Kicker Румменигге.

38-летний немец имеет действующий контракт с «Баварией» до лета 2025 года. Он сыграл 529 матчей и пропустил 435 мячей при 247 играх без пропущенных голов.

Мануэль Нойер завершил карьеру в&nbsp;сборную Германии. Нойер ушел из сборной Германии. В чем причина и кто его заменит
Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
Карл-Хайнц Румменигге

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