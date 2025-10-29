«Кельн» и «Бавария» сыграют в Кубке Германии 29 октября

«Кельн» и «Бавария» сыграют в 1/16 финала Кубка Германии в среду, 29 октября. Начало игры на «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия) — в 22.45 по московскому времени.

Кубок Германии. 1/16 финала.

29 октября, 22:45. RheinEnergieStadion (Кельн)

Трансляции матча Кубка Германии в прямом эфире в России не планируется.

Ключевые события и результат игры «Кельн» — «Бавария» можно изучать в нашем матч-центре.

«Кельн» в первом раунде Кубка Германии-2025/26 обыграл «Ян» (2:1), а «Бавария» — выиграла у «Веена» (3:2).

«Кель» в предыдущем розыгрыше Кубка Германии-2024/25 вылетел в 1/4 финала после поражения от «Байера» (2:3 д.в.), а «Бавария» — на стадию раньше после игры с тем же «Байером» (0:1).