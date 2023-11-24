Бесплатная трансляция игры «Кельн» — «Бавария» на «Матч ТВ» 24 ноября начнется в 22.25 мск

24 ноября «Бавария» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу сыграет против «Кельна». Встреча пройдет на стадионе «Рейн Энерги». Начало — в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция встречи «Кельн» — «Бавария» в прямом эфире пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало — в 22.25 мск. Трансляция также будет доступна на канале «Матч Футбол 3».

«Кельн» Штеффена Баумгарта с шестью баллами располагается на 17-й строчке в турнирной таблице бундеслиги. Мюнхенцы тренера Томаса Тухеля с 29 очками занимают второе место в чемпионате.

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