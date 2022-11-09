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Германия

Сегодня, 22:22

Гол Диаби принес «Байеру» победу над «Кельном»

Мария Гусева
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«Байер» на выезде обыграл «Кельн» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 2:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился Бенно Шмиц, открывший счет на 30-й минуте встречи.

У гостей голы на свой счет записали Надим Амири и Мусса Диаби, установивший окончательный счет в матче. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.

«Кельн» занимает 12-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 17 очков. «Байер» располагается на 13-й строчке с 15 очками.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 нояб, 20:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
1:2
Байер

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