«Кельн» одержал первую победу в текущем сезоне бундеслиги, обыграв менхенгладбахскую «Боруссию»

«Кельн» дома обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Дубль за победителей оформил полузащитник Флориан Кайнц, который оба гола забил с пенальти (9-я и 76-я минуты). Еще днин гол на счету Лукаа Вальдшмидта (90+1-я). У гостей отличился Нико Эльведи (63-я).

С 72-й минуты «Боруссия» играла в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Куадио Коне.

«Кельн» одержал первую победу в текущем сезоне бундеслиги. Команда набрала 4 очка и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. «Боруссия» находится на 12-й строчке (6 очков).