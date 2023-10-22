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Германия

Сегодня, 18:34

«Кельн» одержал первую победу в текущем сезоне бундеслиги, обыграв менхенгладбахскую «Боруссию»

Ана Горшкова
Корреспондент
кельн.
Фото Global Look Press
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«Кельн» дома обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Дубль за победителей оформил полузащитник Флориан Кайнц, который оба гола забил с пенальти (9-я и 76-я минуты). Еще днин гол на счету Лукаа Вальдшмидта (90+1-я). У гостей отличился Нико Эльведи (63-я).

С 72-й минуты «Боруссия» играла в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Куадио Коне.

«Кельн» одержал первую победу в текущем сезоне бундеслиги. Команда набрала 4 очка и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. «Боруссия» находится на 12-й строчке (6 очков).

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
22 окт, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
3:1
Боруссия М
Источник: Турнирная таблица бундеслиги
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Кельн
1
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