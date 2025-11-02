«Кельн» дома разгромил «Гамбург», гости завершили матч вдевятером

«Кельн» дома обыграл «Гамбург» в матче 9-го тура Бундеслиги — 4:1.

У хозяев отличились Рагнар Ахе, Флориан Кайнц, Саид Эль Мала и Якуб Каминьски. Единственный гол гостей на счету Жана-Люка Домпе.

«Гамбург» завершил встречу вдевятером. Вышедший на замену на 77-й минуте Мануэль Ферай получил две желтые карточки за две минуты и был удален на 79-й минуте. На 83-й минуте красную карточку получил Фабиу Виейра.

«Кельн» поднялся на шестое место в таблице Бундеслиги с 14 очками, «Гамбург» идет на 13-й строчке с 8 очками.

В следующем туре «Кельн» сыграет на выезде с менхенгладбахской «Боруссией», а «Гамбург» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию».